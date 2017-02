UFMS abre inscrições para mestrado em ciência dos materiais

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para preencher vagas no Programa de Pós-graduação em ciência dos materiais, curso de mestrado do Instituto de Físcia. No total são 13 vagas com ingresso no primeiro semestre letivo de 2017.

O processo destina-se a classificar candidatos portadores de diploma de graduação em Ciência dos Materiais ou áreas afins (química, física, engenharias, biologia, farmácia).

As inscrições podem ser realizadas no Portal de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br até às 16 horas desta quarta-feira (15).

