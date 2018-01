UFMS abre amanhã processo seletivo para mestro em Antropologia Social

- Ilustração

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre nesta segunda-feira (8), as inscrições para o Processo Seletivo do Mestrado em Antropologia Social. As inscrições serão aceitas até o dia 15 de janeiro.

Ao todo, serão ofertadas 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para candidatos autodeclarados negros e/ou pardos e indígenas.

O curso conta com duas linhas de pesquisa: Identidade, Cultura e Poder e Povos e Comunidades Tradicionais, Fluxos e Fronteiras. O ingresso ocorrerá no primeiro semestre letivo de 2018.

As inscrições podem ser feitas diretamente no portal de pós-graduação da UFMS, no endereço eletrônico www.posgraduacao.ufms.br.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar os documentos listados no edital na secretaria do curso de Ciências Sociais, presencialmente ou por meio de procuração, até o dia 15 de janeiro.

Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail ppgas.cchs@ufms.br ou pelos telefones (67) 3345-7585 ou (67) 3345-7572.