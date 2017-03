UFGD publica a 7ª chamada do Vestibular e a 3ª chamada da lista de espera do Sisu

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou a 7ª chamada do Processo Seletivo Vestibular (PSV) 2017 e a 3ª chamada da lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) / Divulgação/Assessoria

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou a 7ª chamada do Processo Seletivo Vestibular (PSV) 2017 e a 3ª chamada da lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada nos dias 20 e 21 de março, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD, localizado à Rua João Rosa Góes, nº 1761, Vila Progresso, em Dourados/MS.



Para realizar a matrícula é necessário apresentar o original e a cópia legíveis dos documentos listados no anexo I do Edital de abertura do Vestibular e, nos casos em que é necessário comprovar renda, também os documentos do Edital de Divulgação PROGRAD nº 24/2016.



Todos os editais e outras informações estão na página do Vestibular, que pode ser acessada pelo link: http://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2017 e http://cs.ufgd.edu.br/sisu/2017. Dúvidas pelo telefone: 67-3410-2825.

