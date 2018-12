UFGD oferece 235 vagas para transferência voluntária

Somente poderá concorrer à transferência o candidato que atender os seguintes requisitos - Divulgação

São oferecidas 235 vagas nos cursos de: Agronomia; Engenharia de Aquicultura; Engenharia Agrícola; Ciências Sociais; Geografia; História; Psicologia; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Gestão Ambiental; Artes Cênicas; Letras; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Energia; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; Ciências Contábeis; Engenharia de Computação; Física; Matemática; Química e; Sistemas de Informação.

Os interessados podem realizar a inscrição pela página do Process Seletivo (https://cs.ufgd.edu.br/pstv/2019), de 18 de dezembro de 2018 a 09 de janeiro de 2019.

Somente poderá concorrer à transferência o candidato que atender os seguintes requisitos: Ingresso no ensino superior, no curso objeto da transferência mediante processo seletivo reconhecido como válido pela legislação federal vigente; Vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da transferência, com aprovação em disciplinas que correspondam à conclusão de um ano ou dois semestres letivos e; Ter integralizado de 20% a 70% da carga horária da estrutura curricular a que esteja vinculado na instituição de origem.