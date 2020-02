UFGD oferece 235 vagas para portadores de diploma

As vagas são para 14 áreas - Arquivo

Termina na próxima terça-feira (11) o prazo para inscrição da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) para portadores de diplomas. No total, são oferecidas 235 oportunidades. As vagas ociosas são resultado da desistência, transferência ou trancamento de matrícula de alguns alunos.

As ofertas são para Engenharia Agrícola, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energia, Zootecnia, Ciências Sociais, Geografia, Gestão Ambiental, Artes Cênicas, Letras, Licenciatura em Física, Matemática, Química e Sistemas de Informação.

Na modalidade à distância são 15 vagas na licenciatura em Letras-Libras e cinco vagas no curso de Letras-Libras com habilitação para tradutor/intérprete. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.