UFGD inscreve para Especialização em Educação Especial

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para a Especialização em Educação Especial. O curso de pós-graduação lato sensu tem área de concentração em Atendimento Educacional Especializado e oferece 55 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2017.

As inscrições poderão ser feitas até 23 de fevereiro e serão efetivadas a partir do envio da documentação exigida pelos Correios, via Sedex, dentro do período de inscrição, para a FAED, na Unidade II da UFGD. A documentação deverá estar endereçada aos cuidados da professora Mirlene Ferreira Macedo Damázio, no endereço: Rodovia Dourados – Itahum, km 12, CEP 79825-070, Dourados-MS. A taxa de incrição será de R$ 140,55.

A seleção será feita por meio de prova escrita, de caráter eliminatório, que constará de 20 questões objetivas e uma questão discursiva. A bibliografia indicada para a prova e mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital. As aulas terão início no dia 31 de março.

O objetivo é especializar profissionais para atuarem com crianças, jovens e adultos que tem deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, transtornos globais do desenvolvimento, além de transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação. O curso terá duração 22 meses e as aulas acontecerão de 15 em 15 dias.









