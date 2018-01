UFGD inicia matrículas da primeira chamada do vestibular

Universidade Federal da Grande Dourados iniciou o processo de matrícula dos estudantes aprovados na primeira chamada do Processo Seletivo Vestibular 2018 - Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 22 de janeiro, a Universidade Federal da Grande Dourados iniciou o processo de matrícula dos estudantes aprovados na primeira chamada do Processo Seletivo Vestibular 2018.



Uma das primeiras calouras a se matricular foi Tais Alves de Almeida. Em março ela vai começar o curso de Licenciatura em Química. Para estudar na UFGD ela se mudou de Ponta Porã. “Sempre tive o objetivo de passar no vestibular da UFGD, e escolhi o curso de Química porque era uma matéria que eu gostava na escola. Agora meu objetivo é me formar e ter um bom emprego na área. Quero ser professora, mas pode ser que depois eu possa ir trabalhar num laboratório, depende de como for o curso”, avalia Tais.



Mariana Guimarães Pereira, aprovada em 2º lugar no vestibular do curso de Psicologia, também veio de outra cidade para estudar e morar em Dourados. Ela vem de Campo Grande para realizar o sonho de se graduar como psicóloga. “Me interesso por assuntos ligados à Psicologia, o subconsciente humano, como as pessoas se relacionam, como se sentem e pensam”. Outro fator que atraiu Mariana para este curso é o fato de haver várias possibilidades de carreira a seguir, após a formatura: “Uma pessoa formada em Psicologia não precisa atuar apenas em clínica, pois é um curso abrangente. Posso trabalhar em escolas; posso focar em atendimento a jovens, trabalhar com palestras e motivação para adolescentes e crianças em escolas; posso prestar concursos desde a área policial, exército. Enfim, são muitas possibilidades”, exemplifica a jovem.



Pedro Henrique Franco Fernandes veio de Kaloré, no Paraná, para se matricular no curso de Agronomia. O pai, Mario Cesar Fernandes, estava orgulhoso com o filho que foi aprovado em universidade pública: “Ele só prestou vestibular em faculdades com bom conceito, e estamos orgulhosos que ele tenha sido aprovado na UFGD”. Segundo Pedro Henrique, a vontade de cursar Agronomia o acompanha desde criança, pois ele cresceu em fazenda, acompanhando as atividades de plantio, colheita e criação de animais. “Meu sonho é trabalhar na Embrapa, colaborar com inovações, como novos cultivos. Tenho muita vontade de me especializar em melhoramento genético”, diz o futuro agrônomo.



Matrículas

Os aprovados na primeira chamada do vestibular da UFGD têm até quarta-feira, 24 de janeiro, para fazer sua matrícula. Os aprovados em Direito e Relações Internacionais deverão realizar a matrícula na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIR), localizada na rua Quintino Bocaiúva, 2100 – Jardim Figueira. Todos os demais cursos estão fazendo as matrículas no Anfiteatro da Unidade II, que fica na rodovia Dourados – Itahum, km 12, Cidade Universitária. Nos dois locais, o horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 12h às 16h.



Quem prestou o vestibular 2018 deve ficar atento às próximas chamadas do vestibular, que devem acontecer nas próximas semanas.



Curso Letras-Libras

A UFGD abre em 2018 a primeira turma do curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa-Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), pela sua Faculdade de Educação à Distância (EaD/UFGD). A lista com os candidatos aprovados, tanto para vagas prioritárias quanto para vagas remanescentes, pode ser conferida pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_homologacao_CCS_01_ResultadoFinal_PSVLIBRAS2018.pdf. As matrículas acontecerão nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na Secretaria Acadêmica da Faculdade à Distância (EAD), localizada na Rua Benjamin Constant, nº 685, Centro. Confira as informações completas no link: https://portal.ufgd.edu.br/noticias/vestibular-letras-libras-divulga-resultado-e-convoca-para-matricula

Curso Licenciatura do Campo

O curso de Licenciatura do Campo também tem um vestibular exclusivo, uma vez que o curso é voltado para moradores da área rural, com ênfase para formação de professores de escolas do campo. Em 2018, o curso oferece 60 vagas e a lista de aprovados já foi divulgada no link: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital%20de%20Convoca%C3%A7%C3%A3o%20PSLEDUC-2018%2C%20n.%2003%20da%201%C2%BA%20chamada.pdf. As matrículas serão realizadas nos dias 25 e 26 de janeiro, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na Secretaria Acadêmica da Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), localizada na rodovia Dourados – Itahum, km 12 – Cidade Universitária.



Aprovados no SISU

Em 2018, a UFGD oferece 969 vagas para concorrência via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Governo Federal. Dessas, 477 vagas se destinam à disputa para ampla concorrência e 492 vagas ficam dividas em diferentes cotas para quem estudou todo o ensino médio em escolas públicas. A primeira fase da seleção ocorrerá entre os dias 23 e 26 de janeiro. O resultado e a chamada única serão divulgados no próximo dia 29. Já as matrículas para os aprovados acontecerá de 05 a 07 de fevereiro, nos períodos da manhã (7h30 às 11h) e da tarde (12h às 16h). Aprovados nos cursos de Direito e Relações Internacionais farão a matrícula na Secretaria Acadêmica da FADIR (rua Quintino Bocaiúva, 2100 - Jardim Figueira). Todos os aprovados nos demais cursos deverão realizar o processo de matrícula no anfiteatro da Unidade 2 (rodovia Dourados - Itahum, km 12, Cidade Universitária).



Documentos exigidos para matrícula

1. Documento de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do EJA ou Certificado de Conclusão de Educação Profissional de Nível Técnico ou equivalente). O candidato que não apresentar esse documento não realizará a matrícula.

2. Histórico Escolar do Ensino Médio;

3. Certidão de Nascimento ou Casamento;

4. Documento de Identidade. No caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a cópia do Registro Nacional de Estrangeiro;

5. Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

6. Certificado de Reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de 18 anos);

7. Título Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos);

8. Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos); e,

9. Uma fotografia 5x7cm frontal e com data (2017 ou 2018)