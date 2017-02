UFGD e Hemocentro promovem campanha de doação de sangue e medula

Durante esse mês de fevereiro, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - Proae, a Unidade de Suporte à Urgência - USU da UFGD e o Hemocentro de Dourados estão promovendo a Campanha de doação de sangue de medula óssea, com objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre importância desse ato de solidariedade, principalmente neste período de antecede o feriado de Carnaval, quando diminui a quantidade de doadores e aumenta a demanda do Hemocentro.

Especialmente nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, a UFGD vai disponibilizar um ônibus para levar os doares interessados até o Hemocentro de Dourados. Estudantes e servidores da UFGD e da Uems estão convidados a participar da Campanha e os doadores voluntários receberão um certificado emitido pela Pró-reitoria como forma de registrar e valorizar o envolvimento das pessoas na doação (não haverá abono de falta).

O ônibus vai sair às 7h30, de frente do Centro de Convivência da UFGD e é necessário que se leve o RG como documento para o cadastro. Por conta das vagas limitadas (40 por dia), a USU fará as inscrições e também dará as orientações sobre os critérios básicos para ser doador. Entre as recomendações estão não ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação (para quem bebe com moderação), não fumar uma hora antes e uma hora após a doação e pesar mais de 55 quilos.

Em relação ao cadastro como doador de medula, caso se detecte um doente compatível, o doador será consultado para decidir quanto à doação. Após sua confirmação, outros exames serão necessários e o estado de saúde do doador será avaliado. Só então ele deverá deslocar-se até um Centro de Transplante de Medula Óssea designado pelo REDOME (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea), onde será feita a doação. Não haverá despesas para o doador.

INFORMAÇÕES

Unidade de Suporte à Urgência: 3410-2990 e [email protected]

Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis: 3410-2731 e [email protected]

Hemocentro Regional de Dourados: 3424-0400 / 3424-4192 e [email protected]

