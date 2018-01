UFGD divulga resultado do Vestibular 2018

- Ilustração

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) divulgou a lista dos candidatos classificados no Vestibular 2018. Também já está publicado o edital com a convocação para matrícula dos aprovados em primeira chamada, que será realizada entre 22 e 24 de janeiro.

A lista com os candidatos classificados está disponível no site UFGD. Os candidatos aprovados devem ficar atentos aos documentos necessários tanto para matrícula quanto para análise e comprovação da renda familiar per capita.

Quem foi aprovado em Direito e Relações Internacionais deverão realizar a matrícula na FADIR (Faculdade de Direito e Relações Internacionais), localizada na rua Quintino Bocaiúva, 2100 – Jardim Figueira; para os demais cursos, as matrículas serão efetuadas no Anfiteatro da Unidade II, que fica na rodovia Dourados – Itahum, km 12, Cidade Universitária. Nos dois locais, o horário de atendimento é das 7h30 às 11h e das 12h às 16h.

Vestibular - Mais de 10 mil candidatos inscritos concorreram a 962 vagas em 32 cursos de graduação presenciais. A seleção foi realizada em 26 de novembro nas cidades de Dourados e Campo Grande.

Serviço - Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Acadêmica, pelo telefone (67) 3410-2826.