UFGD divulga nota de corte do Vestibular 2019

A nota de corte é aplicada para os cursos com relação candidato vaga maior que quatro. Esses cursos são: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Relações Internacionais. Para esses cursos, terão a redação corrigida somente os candidatos que possuírem pontuação na prova objetiva igual ou superior à nota de corte. Para os demais cursos, todos os candidatos que não foram eliminados por outros motivos, terão a redação corrigida.

Cada candidato confere qual a sua pontuação na prova objetiva por meio da área restrita, http://arearestrita.ufgd.edu.br, onde também estará o Cartão-Resposta digitalizado para conferência.

De acordo com o cronograma do Vestibular, a divulgação da classificação final está prevista para 15 de janeiro de 2019, a partir das 17h, sendo que no dia seguinte, 16 de janeiro, será publicada a convocação para matrícula dos aprovados em 1ª chamada e a divulgação do cronograma de matrícula.

Dúvidas sobre o Vestibular podem ser esclarecidas na Coordenadoria do Centro de Seleção - CCS, pelo e-mail vestibular@ufgd.edu.br e fone (67) 3410-2840.