UFGD divulga homologação das inscrições para seleção de estagiários

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) publicou nesta sexta-feira (25) o resultado definitivo da análise das inscrições e o agendamento das provas objetivas para a Seleção Pública de Vagas de Estágio.

De acordo com os editais, que podem ser acessados no site do HU-UFGD (www.huufgd.ebserh.gov.br), os 43 candidatos que tiveram as inscrições homologadas devem comparecer ao auditório do hospital nos dias 30 e 31, conforme agendamento, para realizar as provas objetivas. Para cada curso de graduação, foi estabelecido um conteúdo programático, de acordo com o anexo III do edital de abertura.

Todas as publicações e informações referentes à seleção estão publicadas neste link, que é atualizado a cada nova etapa.

Depois da homologação e divulgação do resultado das provas, serão convocados para o início das atividades de estágio os candidatos classificados, obedecendo-se: à ordem de classificação; à oferta de vagas de estágios disponíveis e à disponibilidade do candidato selecionado/credenciado para estagiar.

