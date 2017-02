UFGD disponibiliza 278 vagas para a Transferência Voluntária

A UFGD vai disponibilizar 278 vagas para o Processo Seletivo de Transferência Voluntária - PSTV-2017/UFGD para estudantes de outras Instituições Brasileiras de Ensino Superior (IES). As vagas são para os cursos superiores de graduação da Universidade, com validade para ingresso, exclusivamente, no primeiro semestre do ano letivo de 2017.



As inscrições deverão ser feitas de 13 de fevereiro a 03 de março através da página http://cs.ufgd.edu.br/pstv/2017 , com taxa no valor de R$ 80,00. Haverá uma prova objetiva realizada no dia 26 de março, das 8h as 11h. E as matrículas dos candidatos aprovados serão nos dias 24 e 25 de abril, na Secretaria Acadêmica da UFGD.



A Transferência Voluntária é voltada para alunos que estão em cursos de graduação equivalente, ou áreas afins, aos cursos de graduação da UFGD oferecidos no edital. O candidato deverá identificar o seu curso em uma das nove grandes áreas e optar por um curso que esteja no mesmo nível de conhecimento.



Mais informações na Coordenadoria do Centro de Seleção, sala 504, na Unidade I da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 – Vila Progresso – Caixa Postal 322 – CEP 79825-070 – Dourados-MS), em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, ou pelo telefone (67) 3410-2840 ou, ainda, pelo e-mail [email protected] .



Para verificação dos cursos afins, por área, o candidato deve consultar a Tabela de Áreas de Conhecimento, disponível no endereço eletrônico http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-deapoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao.



Acesse o edital completo do PSTV, contendo as vagas disponíveis por curso, pelo link: http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_Abertura_CCS_03_2017_PSTV_2017.pdf

