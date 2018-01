UFGD abre mais de 250 vagas para cursos em seis idiomas diferentes

Para a comunidade externa à UFGD, o semestre tem o valor de R$ 360,00 e para a comunidade interna é de R$ 280,00. - Divulgação

O Centro de Formação da UFGD abrirá, na próxima segunda-feira (29), inscrições para interessados em se matricular em um curso de idioma. Há opções para turmas de espanhol, francês, italiano, japonês, inglês e inglês instrumental com início das aulas em 10 de março. Também será oferecido curso de alemão, mas a data de matrícula será divulgada posteriormente.



Para a comunidade externa à UFGD, o semestre tem o valor de R$ 360,00 e para a comunidade interna é de R$ 280,00. Os valores podem ser parcelados em até duas vezes. No ato da matrícula, será informado qual o material didático utilizado e sua aquisição é de inteira responsabilidade do aluno.



Caso haja interesse em entrar em nível acima do Básico, é necessário realização de Teste de Nivelamento. O interessado deverá entrar em contato com a secretaria do Centro e agendar o teste até o dia 08 de fevereiro.



Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (67) 3410-2890 ou pelo e-mail centrodeformacao@ufgd.edu.br.

Confira, abaixo, a distribuição de vagas por curso:

- inglês (crianças a partir de 10 anos): 20

- inglês (adolescentes): 20

- inglês (jovens e adultos): 60

- espanhol: 40

- francês: 40

- italiano: 40

- japonês: 20

- alemão: 20