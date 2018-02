UFGD abre inscrições para nove cursos de mestrado e dois em doutorado

As inscrições serão feitas até o dia 05 de março - Arquivo

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) publicou o edital de abertura de inscrições de candidatos para nove cursos de mestrado e dois cursos em nível de doutorado, com ingresso já no primeiro semestre letivo de 2018. Os candidatos serão selecionados para os Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu da UFGD.

As inscrições serão feitas até o dia 05 de março, pela internet e a seleção ocorre de 12 a 16 de março, com matrícula dos acadêmicos no dia 26 de março. Ao final da inscrição deverá ser gerada GRU referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50. As etapas e o detalhamento específico do Processo seletivo de cada PPG serão estabelecidos por Edital suplementar.

Detalhes da seleção, documentação exigida, cursos entre outros estão publicados no Edital, que pode ser acessado pelo link https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_04_PROPP_Vagas_remanescentes.pdf .

Informações na PROPP (Rua João Rosa Góes, nº 1761- Caixa Postal 322 – CEP 79825-070 - Dourados – MS), pelo telefone 67-3410-2850 ou e-mail: propp@ufgd.edu.br .