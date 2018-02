UFGD abre 294 vagas para Transferência Voluntária

Informações sobre a Transferência Voluntária da UFGD podem ser obtidas na Secretaria Acadêmica pelo telefone (67) 3410-2820, ou pelo e-mail secac@ufgd.edu.br - Foto: G1 / Globo

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) torna público o Processo Seletivo de Transferência Voluntária para estudantes de outras Instituições de Ensino Superior que queiram ingressar em uma das graduações da Universidade.



No total, são 294 vagas ofertadas, distribuídas em 26 cursos, e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de fevereiro, pela internet, no endereço https://cs.ufgd.edu.br/pstv/2018. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 100,00.



Confira o edital onde constam todos os detalhes do processo seletivo clicando em: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_Abertura_CCS_03_2018_PSTV_2018.pdf



Informações sobre a Transferência Voluntária da UFGD podem ser obtidas na Secretaria Acadêmica pelo telefone (67) 3410-2820, ou pelo e-mail secac@ufgd.edu.br



Já as informações sobre as fases de inscrição e seleção podem ser obtidas no Centro de Seleção (sala 504, na Unidade 1 da UFGD - Rua João Rosa Góes, 1.761), pelo telefone (67) 3410-2840 ou, ainda, pelo e-mail cs.transferencia@ufgd.edu.br