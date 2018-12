Uerj realiza última etapa do vestibular para 2019

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realiza hoje (2) a etapa final do processo seletivo para graduação em 2019. A prova é discursiva, começou às 9h e tem duração de cinco horas.

Desde 2016, quando a crise no estado do Rio de Janeiro começou a afetar o funcionamento da universidade, a Uerj registrava queda no número de vestibulandos. O concurso deste ano interrompeu essa tendência, com crescimento de 44% no número de inscritos nas três provas que fazem parte da seleção.

A universidade oferece 5.701 vagas, e os cursos mais procurados pelos candidatos são medicina, relações internacionais, jornalismo, psicologia, odontologia, design e direito.

A prova conta com uma redação para todos os candidatos e questões discursivas de duas disciplinas específicas que variam de acordo com o curso.

Além do campus Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, são oferecidas vagas em Resende, São Gonçalo, Ilha Grande, Duque de Caxias, Teresópolis e Nova Friburgo.