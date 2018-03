UEMS/CG oferece curso de português para imigrantes e refugiados

Para os cursos de 2018, as inscrições podem ser realizadas entre os dias 05 e 20 de março, na Casa de Assistência Social e Cidadania (CASC), onde também acontecerão as aulas - Divulgação

Em 2017, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande passou a oferecer gratuitamente, um curso de português para imigrantes e refugiados. A iniciativa é do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (NEPPE/UEMS), que vem oferecendo cursos de Português como Língua de Acolhimento para aqueles que necessitem aprender a língua para melhor se inserirem na sociedade e no mercado de trabalho.

Para os cursos de 2018, as inscrições podem ser realizadas entre os dias 05 e 20 de março, na Casa de Assistência Social e Cidadania (CASC), onde também acontecerão as aulas. Para se inscrever, o imigrante ou refugiado deverá apresentar o passaporte, CPF (se tiver), uma foto 3×4 e o endereço completo.

Mais informações sobre as inscrições, os interessados devem ligar para os telefones (67) 3321-3228 ou 3382-9788 ou ainda mandar email para acolhimentouems@gmail.com. A Casa de Assistência Social e Cidadania (CASC) está localizada na Rua Marechal Cândido Mariano, 713, Centro.

NEPPE/UEMS

As ações do NEPPE/UEMS são oriundas da parceria entre a Universidade de Brasília (UNB) e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande. As aulas do Módulo Acolhimento fazem parte do Projeto de Extensão “UEMS Acolhe – Língua, Cultura e Acolhimento em Contexto de Migração e Refúgio”, com apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST).

Outras informações sobre o Neppe ou sobre os projetos vinculados a ele, entrar em contato diretamente com o professor João Fábio, pelo endereço joaofabio@uems.br.