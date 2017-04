UEMS vai aceitar notas do Enem de 2011 a 2016 para preencher 144 vagas

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) informou nesta semana que passou a aceitar os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2011 a 2016, a fim de preencher as 144 vagas que ainda restam em 19 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até a terça-feira (4).

As vagas são remanescentes do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para cursos das unidades de Amambai, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.uems.br/ingresso, até às 23 horas e 59 minutos de 4 de abril, no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

