UEMS tem onze pós-graduações com inscrições abertas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com onze editais abertos para pós-graduações, sendo um para o Programa de Mestrado em Educação de Paranaíba e dez de cursos de especialização na área de educação, saúde, direito e em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED).

Confira:

Mestrado

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico em Educação – área de concentração “Educação, Linguagem e Sociedade” – ofertado na UEMS de Paranaíba, abre inscrições de 13 de fevereiro a 17 de abril de 2017.

Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de Cursos de graduação de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente. O Mestrado está organizado em três linhas de pesquisa: Currículo, Formação Docente e Diversidade; História, Sociedade e Educação; e, Linguagem, Educação e Cultura. Confira o Edital.

A taxa de inscrição é de R$ 100.

Especializações

Sociedade, Cultura e Ambiente

As inscrições para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Sociedade, Cultura e Ambiente – Área de Concentração: Ciências Humanas e Estudos Regionais – poderão ser realizadas no período de 06 de fevereiro a 06 de março.

Poderão inscrever-se no processo seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Sociedade, Cultura e Ambiente, portadores de diploma de Ensino Superior nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Ambientais e Linguística, Letras e Artes, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente.

A taxa de inscrição é de R$ 80. O curso é ofertado na Unidade Universitária de Amambai.



Estudos Aplicados da Linguagem

A especialização em Estudos Aplicados da Linguagem abre as inscrições no dia 07 de fevereiro e fecha em 10 de março, com taxa de inscrição de R$ 100. O curso é ofertado na unidade da UEMS de Jardim.

Saiba sobre o curso clicando aqui.

Direitos Humanos

As inscrições para o curso Lato Sensu em Direitos Humanos, da Unidade de Paranaíba, vai até 15 de fevereiro. Com taxa de inscrição de R$ 50.

Poderão inscrever-se no processo seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Direitos Humanos, Graduados em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais e graduados em Ciências Humanas e Sociais. Ou candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula.

Será ofertado o quantitativo de no mínimo dez e no máximo 20 vagas, as quais serão preenchidas por ordem decrescente de classificação final. Clique aqui para conferir o edital.

Ciências do Envelhecimento Humano

Para o Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Ciências do Envelhecimento Humano, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Dourados, as inscrições podem ser realizadas até 13 de fevereiro de 2017.

Poderão inscrever-se no processo seletivo portadores de diploma de Ensino Superior em qualquer área do conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente. No endereço eletrônico www.uems.fapems.org.br está disponibilizado o Cadastro do Candidato e o Boleto Bancário para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 130.

Será ofertado o número mínimo de 12 e no máximo até 30 vagas, que serão preenchidas por ordem decrescente da classificação do resultado final.



Cursos em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED)

Estão abertas também inscrições, até 15 de fevereiro, para seis cursos em parceria com a SED: Educação Científica; Linguística: a Ciência da Língua; Educação Especial – Deficiência Auditiva/Surdez; Educação Especial – Deficiência Intelectual; Multiletramentos e Processos Autorais na Educação Básica; e Currículo e Diversidade: Gênero, Raça e Etnia.

São 394 vagas no total. Os cursos são ofertados em Campo Grande (6 cursos), Dourados (3), Coxim (1) e Paranaíba (1). As inscrições no processo seletivo serão realizadas na Central de Matrícula Digital, endereço eletrônico: http://sistemas.sed.ms.gov.br/pesquisa/uems/, sob responsabilidade da SED.

A homologação das inscrições dos candidatos será divulgada no dia 24 de fevereiro e o período de matrículas acontece de 02 a 10 de março, com início das aulas previsto para março.

Veja Também

Comentários