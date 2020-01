UEMS suspende divulgação do resultado do SISU

A UEMS aguarda novas informações do MEC para a divulgação do novo cronograma e dos procedimentos para a realização das matrículas - Foto: Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) informou nesta terça-feira (28) que suspenderá, temporariamente, a divulgação do resultado do processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação da Instituição pelo SISU (Sistema Integrado de Seleção Unificada).

A suspensão se dá devido a liminar da Justiça Federal de São Paulo que, na sexta-feira (24), determinou a suspensão dos resultados do Sisu, devido a uma ação movida pela Defensoria Pública da União.

Segundo nota publicada pela universidade, a UEMS irá resguardar os direitos de todos (as) os (as) candidatos (as) inscritos (as) no processo seletivo.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), ainda não foi definida uma nova data para a divulgação dos resultados do Sisu.

A UEMS aguarda novas informações do MEC para a divulgação do novo cronograma e dos procedimentos para a realização das matrículas.