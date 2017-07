I Encontro de Estudantes Negros começou nesta segunda-feira e vai até quarta

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) sedia o I Encontro de Estudantes Negros e Negras em Paranaíba, cidade da região Leste do Estado. O evento, que começou nesta segunda-feira (24) e vai até quarta-feira (26), é promovido pelos estudantes da unidade, em parceria com estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e estudantes secundaristas.

O Encontro tem como propósito discutir a temática da diversidade étnico-racial e a importância do ingresso e da permanência de estudantes negros e negras nas escolas e universidades, da graduação à pós-graduação.

A conferência de abertura, com o tema “Ser negro no Brasil: aspectos históricos, políticos e sociais do racismo”, será proferida, a partir das 19h, pelo Professor Bruno Ribeiro, da Universidade de Rio Verde (UniRV). O palestrante pequisa sobre políticas de ações afirmativas, Movimento Negro e Identidadade Racial. O docente possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e, atualmente, cursa o Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP).

O encontro contará também com palestras, debates, oficinas, rodas de conversa, atividades culturais, exposições, painéis e grupos de discussão e trabalho (GDTs). O evento é realizado na undade da UEMS em Paranaíba, localizada na Avenida Vereador João Rodrigues de Melo.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento. Confira a programação:

Segunda-feira (24)

Manhã – 8h

– Credenciamento

– Palestra: “Sim, vocês podem!: da escola para universidade: uma experiência de educação e cidadania” (Ministrante: Júnior Tomaz)

– Oficina: Corpos negros: ritmos e ancestralidade (Coletivo Zoooom)

– Oficina de Zine

Ministrante: Hernani Piran (estudante de Ciências Sociais na UEMS, gestor em projeto social e militante do movimento Base Popular )

Tarde – 14h

– Exposição “Memória Fotográfica Estudantil da UEMS”

– Roda de Conversa “Como funciona o racismo na sociedade” – Parte 01

Ministrantes: Coletivo Negro Theresa Affricana

Noite – 19h

– Apresentação Cultural

– Histórias de trajetória estudantil (Entrevista com Karol Andrade)

– Conferência de Abertura: “Ser negro no Brasil: aspectos históricos, políticos e sociais do racismo”

(Prof. Me. Bruno Ribeiro (UNIRV/UNESP)

Mediadora: Lais Borges (UEMS/Coletivo Negro)

Terça-feira (25)

Manhã – 8h

– Histórias de trajetória estudantil (Entrevista com Fábio Francisco)

– Painéis:

1) “A importância da educação étnico-racial nas escolas e universidades”.

(Prof. Dr. Fernando Athaide Paes)

2) ”Por que sofrem os estudantes? Reflexões sobre o adoecimento psíquico e ético-político de estudantes negr@s na universidade”

(Prof. Me. Júnior Tomaz de Souza /UFMS e Wellington Lopes/UEMS/Coletivo Negro)

Tarde – 14h

– Roda de Conversa “Como funciona o racismo na sociedade” – Parte 02

Ministrantes: Coletivo Theresa Affricana

Noite – 19h

– Apresentação Cultural (Intervenção sobre Genocídio da Juventude Negra: Coletivo Zoooom)

– Histórias de trajetória estudantil (Entrevista com Sara Raissa Araujo)

– Palestra: “Políticas Públicas para população negra”

(Prof. Me. Ailton Souza (UEMS/Unicamp)

Mediador: Reille Cristovao (UEMS/Coletivo Negro)

– Palestra: “Questão racial e pós-colonialismo”

(Chryslen Mayra (Unicamp)

Mediador: Wellington Lopes (UEMS/Coletivo Negro)

Quarta-feira (26)

Manhã

– GDTs (8h às 10h)

– Plenária Final (10h às 12h)

– Encerramento

