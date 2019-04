UEMS se aproxima da população com informes diários na Rádio Educativa

Campo Grande (MS) – No passado muito se disse sobre o fim do rádio com o advento da televisão, mas os anos passaram e o meio de comunicação continua presente, com um público fiel e vem se reinventando, conquistando novos ouvintes. Pensando nisso, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Assessoria de Comunicação Social (ACS), começou um projeto de inserção de informações sobre a Instituição na Rádio Educativa FM 104 – emissora do Governo do Estado. O programa diário se chama Informativo UEMS.

“Essa parceria possibilita que a população de Mato Grosso do Sul conheça o dia a dia da nossa Universidade. O rádio gera essa interação com a comunidade. Acredito que essa parceria com a Rádio Educativa FM 104 será um espaço para informação ágil aproximado a população à UEMS”, explica o Reitor da UEMS Fábio Edir dos Santos Costa.

Os informativos começaram a ser veiculados há um mês e já acumulam quase 30 programas com uma média de 5 minutos de duração com informações sobre as ações de pesquisa, extensão e inovação da UEMS. A produção é da equipe de Assessoria de Comunicação Social da UEMS e a edição do programa é da Rádio Educativa. A apresentação/produção é do jornalista Osmar Bastos, mais novo membro do time de comunicadores da Universidade.

Com apresentação do jornalista Osmar Bastos, o programa diário “Informativo UEMS” vai ao ar na Rádio Educativa (FM 104).

“Depois de 33 anos trabalhando em televisão, fazer rádio é desafiante. O rádio tem muita penetração, o pessoal no carro escuta rádio, o trabalhador do campo que está cuidando do gado também está com o rádio ligado. Eu sou comunicador, gosto de comunicação e estou me dedicando muito para que esse novo projeto tenha sucesso”, comenta Bastos.

O Informativo UEMS vai ao ar de segunda a sexta-feira das 11h55 até 12h, faixa nobre da programação da FM 104 entre programas de notícia de muita audiência na emissora. Os programas contam com entrevistas dos professores, pesquisadores e corpo técnico e discente da Universidade, o que contribui para que os 5 minutos do Informativo sejam dinâmicos.

Para conferir os Informativos UEMS que já foram ao ar, acesse:

https://soundcloud.com/uems-oficial/sets/informativo-uems-fm-104

E para acompanhar a programação ao vivo da Rádio Educativa FM 104, acesse:

http://www.portaldaeducativa.ms.gov.br/educativa-104/

E se você quer participar dos programas ou tem uma sugestão interessante que pode virar notícia no Informativo UEMS, envie para gente: imprensa@uems.br.

Liziane Zarpelon – Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).