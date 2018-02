UEMS recebe até o dia 7 matrículas da chamada regular do Sisu

Poderão ser realizadas das 13h às 18h, em todas as Unidades da UEMS, exceto na Unidade de Aquidauana, que serão realizadas das 7h às 11h e das 13h às 17h - Foto: Eduarda Rosa / Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) iniciou nesta segunda-feira (5) e segue até quarta-feira (7) com as matrículas da Chamada Regular do Processo de Seleção Unificada – SiSU/2018. Poderão ser realizadas das 13h às 18h, em todas as Unidades da UEMS, exceto na Unidade de Aquidauana, que serão realizadas das 7h às 11h e das 13h às 17h.

As matrículas podem ser feitas pelos alunos classificados, presencialmente, ou por representantes, portando uma procuração simples (modelo no edital), nas Coordenadorias de Cursos. No caso dos alunos cotistas negros classificados, as matrículas devem ser feitas apenas presencialmente. Não serão aceitas matrículas por procuração simples de alunos cotistas negros.

Os alunos cotistas negros devem passar por uma das Bancas de Avaliação que estarão disponíveis das 13h às 17h, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba. Na Unidade Universitária de Dourados, o atendimento da Banca de Avaliação será das 08h30 às 11h e das 13h às 17h.

Matrículas em Dourados

Em Dourados, as matrículas serão realizadas no Bloco D, na secretaria Acadêmica piso superior para os cursos de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Turismo.

No Bloco G, secretaria Acadêmica piso superior, para os cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Matemática.

No Bloco F, secretaria Acadêmica piso superior, para os cursos de Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Física, Física, Letras (Inglês e Espanhol), Pedagogia, Química, Química Industrial.

Matrículas em Campo Grande

Em Campo Grande, as matrículas e a Banca de Avaliação serão no Bloco A, piso superior. O atendimento será por ordem de chegada e serão distribuídas senhas.

Os alunos ainda poderão solicitar o benefício de Vale Transporte, oferecido pela prefeitura municipal. (Veja aqui informações sobre o passe de estudante em Campo Grande)

Documentos para Matrícula

Os documentos que devem ser apresentados por todos os candidatos para matrícula são: Histórico Escolar do Ensino Médio, concluído em qualquer modalidade ou diploma de ensino superior registrado pelo órgão competente; certidão de registro civil de nascimento ou de casamento; cédula de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a documento de identidade para estrangeiro, válido à data da matrícula); título eleitoral e comprovante de quitação com a justiça eleitoral; cadastro de pessoa física, caso não conste na cédula de identidade; certidão de alistamento militar ou de quitação com o serviço militar, para maior de dezoito anos, se do sexo masculino; e uma fotografia 3×4 recente.

Para a matrícula, os candidatos cotistas negros ainda devem apresentar o documento expedido pela banca avaliadora de traços fenotípicos, após entrevista; e o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal.

Os cotistas indígenas também devem apresentar o histórico escolar do ensino médio ou comprovante de conclusão (comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio em escolas públicas), expedido por escola da rede pública de ensino federal, estadual ou municipal; e para identificação étnica, um documento que pode ser: registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI); ou registro Administrativo de Casamento de Índio (RACI); ou certidão de Registro Civil de Nascimento com identificação étnica; ou carteira de Identidade (RG) com identificação étnica; ou autodeclaração conforme modelo da UEMS (modelo no edital).

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelas Coordenações dos respectivos cursos, e nos links: www.uems.br/graduacao, www.uems.br/ingresso e pela Divisão de Processo Seletivo, telefone (67) 3902-2516 e Diretoria de Registro Acadêmico nos telefones (67) 3902-2520, em Dourados. Em Campo Grande, o telefone de informações é (67) 3901-4615, 4627 ou 2234.

Confira o Edital aqui.