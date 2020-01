UEMS recebe até 3 de fevereiro inscrições para mestrado em Letras

O mestrado é reconhecido pelo MEC - Arquivo

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o mestrado profissional em Letras até o dia 03 de fevereiro. As vagas são para a as unidades de Dourados e Campo Grande. O mestrado da instituição é reconhecido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Ministério da Educação e tem como objetivo capacitar professores de língua portuguesa para o exercício da docência no ensino fundamental.

Entre os requisito é necessário que o candidato possua diploma de curso superior de Licenciatura em Letras, habilitação português, devidamente registrado no Ministério da Educação; ser professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos), em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de servidores e estar ministrando aula de Língua Portuguesa em qualquer ano do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos).

O curso é semipresencial e é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, pelo endereço www.comperve.ufrn.br. A taxa de inscrição é de R$ 90.