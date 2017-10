UEMS promove debate sobre potencialidades da Rota Latino-Americana

O Seminário segue até esta quarta-feira (25), em Campo Grande. - Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) deu início, nesta segunda-feira (23), ao I Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), com objetivo de discutir os “Desafios Sociais, Turísticos, Econômicos e as Potencialidades Acadêmicas” relativos à implantação da Rota Bioceânica Rodoviária que ligará o Brasil aos portos do Chile.

O evento contou com a presença de autoridades brasileiras e dos países envolvidos, como a comitiva de pesquisadores da Universidade Nacional de Jujuy e da Universidade Nacional de Salta, ambas da Argentina, além da Universidade de Antofagasta e da Universidade Católica do Norte, ambas do Chile. Pesquisadores da Universidade Nacional de Assunção, do Paraguai, também participaram do evento.

“A presença da delegação de Universidades do Chile, Argentina e Paraguai é muito importante para essa Rede Universitária Bioceânica, que vem se consolidando desde a sua criação. Seria muito difícil abrir os caminhos, construir projetos sem a colaboração da pesquisa acadêmica. É importante salientar que criação da Rota foi iniciativa da sociedade civil”, comentou o Ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro.

Para o Embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, a integração entre os governos na construção de pontes e na pavimentação das rodovias que compõem a RILA são a concretização de um sonho. “O corredor abre uma importante janela para o coração da América do Sul. Teremos frutos dessa integração em um curto prazo de tempo”, disse Mujica.

Ponte em Porto Murtinho

Uma das ações em busca do desenvolvimento da RILA foi comentada pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento. Miglioli agradeceu o empenho da UEMS nas ações relativas à RILA e aproveitou para assegurar os recursos para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que ligará as cidades de Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai). “Através de uma parceria entre o Governo do Estado e a bancada federal, mais especificamente o Senador Moka, conseguimos os recursos para a construção da ponte através de uma emenda impositiva”, afirmou Milgioli.

A informação foi comemorada pelos participantes do evento, principalmente pelo prefeito de Porto Murtinho, Derlei Delevatti. “A ponte tem uma previsão de três anos de construção, mas teremos mais de cem anos de evolução para nossa cidade. Estamos na expectativa de estudar, de aprender para conseguirmos alcançar os melhores resultados possíveis com a RILA”, comentou Derlei.

Para o reitor da UEMS, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa, o Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana traz a oportunidade de estudar as melhores soluções para a aplicação na RILA. “A UEMS e as demais Universidades que compõem o CRIE (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS) estão prestando consultoria junto ao Dnit (Departamento Nacional de Trânsito) para a elaboração do projeto de construção da ponte que liga o Brasil ao Paraguai”, disse o reitor.

Fábio Edir ainda destacou que, além dos benefícios econômicos, sociais e acadêmicos, a RILA favorece a integração dos povos. “Ao aceitarmos esse desafio de coordenar a Rede de Universidades da RILA, juntamente com a ajuda do CRIE, nós favorecemos essa integração. Estamos todos juntos no Brasil, e nos juntamos às Universidades dos demais países. Estamos todos juntos, no meio acadêmico, dispostos a colaborar com a consolidação da RILA. Acredito que discussões que sairão daqui desse evento serão de grande importância para o desenvolvimento regional, não só do Brasil e de Mato Grosso do Sul, mas de todos os países envolvidos na RILA”, afirmou o reitor da UEMS.

A abertura do evento também contou com a presença da reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Berenice Quinzani Jordão, presidente do Zicosur, do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, do reitor da Universidade Católica Dom Bosco, Padre Ricardo Carlos, do vice-reitor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Márcio de Barros, do diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo, do Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Airton José Vilholi Junior e demais autoridades do governo federal, estadual e da sociedade civil.

O Seminário segue até esta quarta-feira (25), em Campo Grande. Mais informações sobre a programação podem ser conferidas no site do evento.