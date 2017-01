UEMS ofertará 2.348 vagas pelo Sisu 2017

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) ofertará em 2017, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 2.348 vagas em 57 cursos de graduação, em 15 cidades onde a Instituição possui unidade. A previsão é que as inscrições ocorram de 23 a 27 de janeiro, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

As vagas serão para 27 licenciaturas, 28 bacharelados e dois cursos tecnológicos, ofertados nas Unidades Universitárias de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

A UEMS reserva 20% das vagas dos cursos de graduação para alunos negros ou pardos e 10% para alunos indígenas, sendo a única universidade brasileira a reservar este quantitativo em todos os cursos de graduação para indígenas.

Para disputar as vagas os candidatos precisam, necessariamente, ter participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na prova de redação. O resultado com as notas do Enem será divulgado no dia 19 de janeiro, segundo o MEC.

O Sisu é um sistema eletrônico gerenciado pelo MEC que seleciona os alunos, de acordo com o desempenho no Enem. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vagas. Durante o período de inscrição é possível verificar a nota de corte de cada curso e mudar a candidatura, otimizando as chances de aprovação.

O quadro de vagas pode ser acessado neste link.

