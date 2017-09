UEMS lança quatro novos cursos EAD nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) lança, nesta quinta-feira (14.9), três cursos de graduação e um de pós-graduação EaD, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). O lançamento dos cursos ocorrerá em uma cerimônia com a participação dos prefeitos de sete cidades do interior do Mato Grosso do Sul: Aparecida do Taboado, Água Clara, Bela Vista, Camapuã, Miranda, Japorã e Paranhos, com polos UAB credenciados, onde os cursos serão ofertados.

A cerimônia marca a parceria entre a UEMS e as prefeituras, com o objetivo de formação e capacitação da população do Estado. Serão oferecidas 650 vagas de graduação em Pedagogia (200), Ciências Sociais (250) e Administração Pública (200) e mais 200 vagas de pós-graduação em Gestão Pública. “Nosso compromisso de qualificação e formação da população de nosso Estado se faz presente em parcerias como essas, com prefeituras, com agentes públicos”, afirma do Reitor da UEMS, professor Fábio Edir dos Santos Costa.

A UAB, parceira na oferta dos cursos, é um sistema integrado formado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância.

A UEMS já oferece cursos EaD em parceria com a UAB, desde 2010, como a especialização em Educação Especial e em Gestão da Saúde, nas cidades de Água Clara, Bataguassu, Bela Vista, Camapuã, Miranda e São Gabriel do Oeste.

Convênio com Campo Grande

Além da parceria com as prefeituras do interior, durante o evento desta quinta-feira a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai assinar um Termo de Cooperação Mútua com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Técnologia de MS (Fundect).

O Termo prevê apoio recíproco para o fortalecimento, ampliação e consolidação da Educação à Distância para as duas instituições. Em termos práticos, o convênio possibilita a participação de servidores da Prefeitura de Campo Grande em cursos EAD da UEMS. “A UEMS irá oferecer um curso de pós-graduação Lato Sensu em Planejamento e Aperfeiçoamento da Gestão no Setor Público para qualificar 40 servidores do município de Campo Grande”, esclarece o professor Wander Aguiar, diretor da Diretoria de EAD, da UEMS.

A cooperação com a Prefeitura de Campo Grande ainda prevê a análise da viabilidade para a oferta de um Curso de Especialização e um curso de Tecnólogo para qualificação de servidores do Procon Municipal, e a participação do curso de Turismo da UEMS/CG, na formulação e implantação do Observatório de Turismo de Campo Grande, entre outros projetos.

Serviço:

Data: 14/09/2017 (quinta-feira)

Hora: 9h30

Local: Bloco Azul, Unidade da UEMS em Campo Grande, Rodovia MS 080, saída para Rochedo, em frente ao Conjunto Residencial José Abrão.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Foto: Chico Ribeiro

