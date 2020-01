UEMS lança edital de seleção e premiação de projetos com potencial inovador de estudantes

Serão premiados até cinco projetos de cada uma das categorias - Arquivo

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul divulgou nesta sexta-feira (31) o edital com as regras para seleção e premiação de projetos com potencial inovador de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos da Universidade no Prêmio Inova-UEMS.

De acordo com o edital, são objetivos do Prêmio Inova-UEMS captar projetos desenvolvidos no âmbito da Universidade que tenham potencial de inovação; identificar projetos passíveis de proteção intelectual em concordância com a legislação vigente; valorizar e dar visibilidade às ideias e soluções inovadoras que possam resultar em inovação tecnológica e, ocasionalmente, em registro de patentes e transferência de tecnologias.

E, também, reconhecer habilidades corporativas nos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação no que se refere à prática de ensino, pesquisa e extensão; fomentar a aptidão empreendedora da comunidade acadêmica da UEMS; certificar os projetos que se destacarem no Prêmio Inova-UEMS.

Os projetos deverão ser classificados como pertencentes à modalidade “Faísca” que propõe-se classificar projetos que ainda estejam em fase inicial, com plano gerencial para finalização da coleta de dados, experimentação e perspectivas para o produto; ou modalidade “Ascensão” que classifica projetos em escala de testes, com plano gerencial de implantação do produto.

Serão premiados até cinco projetos de cada uma das categorias (Direito autoral, Propriedade Industrial e Proteção sui generis), em cada uma das modalidades de premiação (Faísca e Ascensão). O período para as inscrições das propostas vão de 03 de fevereiro de 2020 a 15 de abril de 2020.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado, a partir da página 35.