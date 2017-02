UEMS forma 110 profissionais em Glória de Dourados, Maracaju e Ponta Porã

As cerimônias de Colação de Grau da Instituição, que fazem parte do Calendário de Formaturas 2017, começaram no dia 1º de fevereiro, na cidade de Dourados / Divulgação/Assessoria

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) formou 110 novos profissionais nas unidades de Glória de Dourados, Maracaju e Ponta Porã. As cerimônias de Colação de Grau da Instituição, que fazem parte do Calendário de Formaturas 2017, começaram no dia 1º de fevereiro, na cidade de Dourados.

No dia 3 de fevereiro, 33 formandos receberam a outorga de grau dos cursos de Agroecologia (7), Produção (13) e Pedagogia (13), durante uma cerimônia repleta de emoção na cidade de Glória de Dourados. O evento foi realizada no auditório da Unidade.

Em Maracaju, 42 formandos receberam a outorga de grau durante cerimônia realizada no dia 8 de fevereiro, no Tatersal da cidade. Foram 28 novos pedagogos e 14 novos administradores. A formatura contou com homenagens de amigos e familiares dos novos profissionais.

No dia 9, foi a vez de formandos, pais e amigos se emocionarem em Ponta Porã. No total, 35 novos profissionais colaram grau nos cursos de Administração (28), Ciências Contábeis (6) e Ciências Econômicas (6). A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções de Ponta Porã.

As colações de grau contaram com a participação do vice-reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, com a pró-reitora de Desenvolvimento Humano e Social, Adriana Rochas Moreira, além dos gerentes, coordenadores de cursos, professores e servidores das unidades.

Na noite desta sexta-feira (10), será realizada a colação de grau dos formandos da Unidade da UEMS em Amambai, nos cursos de Ciências Sociais e História. A cerimônia terá início às 19h, no Palladium Eventos. Confira aqui o Calendário de Formaturas da UEMS em 2017.

Com 23 anos de história, a UEMS está entre as principais instituições de Ensino Superior na região Centro-Oeste. Com mais de 20 mil profissionais formados ao longo de sua trajetória, a Instituição já consolidou sua participação no desenvolvimento social, econômico cultural e científico de Mato Grosso do Sul.

Concebida com a proposta de levar a educação superior ao interior do Estado, cumpriu com excelência essa missão. A Universidade conta, atualmente, com 66 cursos de graduação, 22 cursos de especialização, 14 mestrados e dois doutorados.

Além disso, considerando apenas as unidades físicas, a UEMS é a Instituição de Ensino Superior mais presente no Estado, com unidades em 15 cidades, além de polos e futuros polos de Educação a Distância em outros dez municípios.

