Uems e Fundect fazem parceria com jornal eletrônico para divulgação do jornalismo científico em MS

Campo Grande (MS) – Popularizar a ciência através da comunicação. É com esse objetivo que, nesta quarta-feira (3.5), o projeto Mídia Ciência (Uems/Fundect) formalizou parceria com o jornal eletrônico Midiamax. A aproximação une as produções do Projeto, já consolidado como um dos principais promotores do jornalismo científico em Mato Grosso do Sul, ao grande alcance que o veículo de comunicação possui em todo o Estado.

Para o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fábio Edir dos Santos Costa, a parceria entre a Uems e o Midiamax será um novo paradigma na divulgação científica em Mato Grosso do Sul. “É um momento histórico para nós, porque estamos diante de uma nova forma de fazer ciência e de fazer jornalismo. O nosso desafio é fazer com que a pesquisa deixe de ser uma produção de prateleira e passe a circular, efetivamente. E, nesta parceria com o jornal eletrônico Midiamax, que tem know-how e credibilidade, vamos somar nossas atividades e nossas ações para que a população saiba da importância desse conhecimento”, conclui.

De acordo com o sócio diretor do Midiamax, Carlos Eduardo Belineti Naegele, a parceria vai garantir um maior alcance do conteúdo de jornalismo científico e mais informações qualificadas acerca do conhecimento acadêmico produzido no Estado. “O leitor do jornalismo on-line busca consumo imediato das notícias e isso, muitas vezes, conflita com a produção de notícias de qualidade. Esta parceria nos traz muita satisfação, porque reforça nosso compromisso de informar bem nosso leitor, além de ser uma parceria que nos proporcionará muito aprendizado, novas pautas, nas quais o bom jornalismo e o leitor sairá ganhando”, considera.

Presente na assinatura do termo, o diretor científico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Marcio Araújo Pereira, acredita que a parceria dará visibilidade ao conteúdo científico produzido no ambiente universitário, traduzindo em informação acessível ao leitor. “Nós notamos que temos pouca oportunidade de apresentar ao público, de maneira efetiva, o resultado das nossas pesquisas. Então, com esta parceria, temos uma forma de despertar o gosto pela curiosidade científica entre leitores do jornal”, aponta.

Mídia Ciência

Em atividade desde 2012, o Mídia Ciência é desenvolvido conjuntamente entre Uems e Fundect. Atualmente, sob coordenação do jornalista André Mazini, e subcoordenação da jornalista Kátia Bianca Iglesias, o projeto trabalha com pautas voltadas para temas como ciência, tecnologia, inovação, educação e outros.

“Existe muita coisa importante sendo desenvolvida nas universidades e em outros ambientes de pesquisa. A proposta da parceria é fazer com que essas informações cheguem até o grande público e que as pessoas encontrem formas de se beneficiarem, a si mesmos, a seus negócios e a suas comunidades, a partir do conhecimento cientifico a que terão acesso”, explicou o coordenador do Projeto, André Mazini.

André Mazini – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), com informações de Guilherme Cavalcante – Midiamax

Fotos: Deyvid Guimarães

