UEMS/Dourados: Curso de Pedagogia realiza encontro brincante dia 27 de abril

Campo Grande (MS) – No dia 27 de abril, acontece o encontro “Batucando na Cozinha da Maricota”, que é um projeto de extensão do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, formado por professores, estudantes e egressas. O projeto de extensão tem como objetivo de favorecer que as crianças explorem diferentes linguagens. Em cada encontro se elege um tema, ligando a um autor ou título, e é planejado vivências de leitura, contação ou teatro. O projeto realiza brincadeiras de cantar, nas quais as crianças exploram ritmos, brincam com instrumentos, dançam, cantam e também criam possibilidades com tintas, materiais alternativos e cores.

“Entre as atividades que desenvolvemos na comunidade, realizamos os Encontros Brincantes (mensalmente) e as Colônias de Férias (janeiro e julho). As atividades são possíveis graças ao apoio da Escola Avani C. Fehlauer, onde ocorrem os encontros. Esta é uma oportunidade para as crianças, mas almejamos contribuir com a construção do fazer docente das professoras em formação pela UEMS”, explica professora Giana Amaral Yamin.

No encontro do mês de abril poderão participar meninos e meninas que gostam de brincar, a partir dos dois anos e meio. As famílias as deixarão na escola das 13h30 até às 17h. O planejamento está rascunhado, mas será finalizado após a inscrição de todas as crianças, pois ele é pensado para cada uma delas, o que justifica a venda antecipada de convites.

Eduarda Rosa – Assessoria de Comunicação Social UEMS

Colaboração Narriman Medrade, Estagiária