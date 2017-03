UEMS divulga lista de classificados em Processo Seletivo Interno

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quarta-feira (8) o Edital de Classificação do Processo Seletivo Interno de 2017. A relação contém os candidatos que fizeram inscrição no PSI, entre 24 de fevereiro e 6 de março, separados por Classificados (que poderão ser convocados para matricula), candidatos que Não foram Classificados e os Indeferidos.

Os candidatos não Classificados e Indeferidos relacionados na lista não estarão participando do Processo Seletivo Interno. Já os candidatos relacionados como Classificados não terão direito imediato à matrícula, eles deverão aguardar a convocação, conforme a lista de classificação. A primeira convocação está prevista para dia 09 de março, após as 18hs. A previsão de matrícula é ia 13 de março.

Confira aqui o Edital.

Emmanuelly Castro/ Comunicação UEMS

