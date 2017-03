UEMS divulga Edital para transferência externa em 2017

Estudantes universitários de outras instituições de ensino superior que tenham interesse em transferência para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), devem realizar a solicitação, exclusivamente, no dia 6 de março (próxima segunda-feira). O procedimento deverá ser feito diretamente na coordenação do curso pretendido. Há vagas disponíveis em todas as 15 unidades universitárias da UEMS e a candidatura é gratuita.

Os resultados serão divulgados através de editais internos, emitidos pelas coordenadorias de cursos, publicados nas secretarias acadêmicas dos respectivos cursos. O resultado da transferência externa será divulgado em 22 de março. A convocação para matrícula será realizada observando a ordem de classificação dos candidatos.

Como o objetivo é reduzir ao máximo possível o número de vagas ociosas, as coordenadorias dos cursos de graduação poderão realizar tantas convocações quantas forem necessárias.

Potencial de vagas

No edital publicado pela Diretoria de Registro Acadêmico da UEMS no último dia 20 de fevereiro, a Universidade iniciou um processo de preenchimento de vagas através de três etapas: reingresso (contempla candidatos que já foram alunos da UEMS, mas por qualquer motivo tenham abandonado a graduação); transferência interna (exclusivo para estudantes já matriculados na UEMS entre cursos iguais ou afins); e transferência externa (voltado para estudantes de outras instituições que queiram migrar para a UEMS). Também foi publicado, no último dia 13 de fevereiro, um edital específico para as vagas de transferência externa para o curso de Medicina e que pode ser acessado neste link.

Serviço

Informações importantes para interessados na transferência externa:

- A transferência somente será permitida para prosseguimento dos estudos, no mesmo curso, quando da existência de vagas, a partir da 2ª Série.

- O requerimento de transferência deverá ser protocolado na Secretaria Acadêmica do curso desejado, pelo interessado ou por terceiro, devidamente credenciado, através de procuração, nas datas previstas no edital de abertura de vagas, instruído com as seguintes documentações.

Uma cópia autenticada do histórico escolar ou atestado/declaração em que constem, pelo menos, o aproveitamento e a carga horária de cada disciplina cursada e a data de realização do concurso vestibular;

Declaração original de que o aluno está regularmente matriculado ou com matrícula trancada no corrente ano letivo na instituição de origem, caso a referida informação não conste no histórico escolar;

Documento contendo o número e a data do ato de autorização ou reconhecimento do curso na instituição de origem, caso não conste no histórico escolar;

Documento visado pela instituição de origem, em que constem o sistema de verificação do rendimento escolar e a tabela de conversão de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar no histórico escolar;

Cópia dos programas das disciplinas cursadas com aprovação, devidamente visados pela instituição de origem.

- Após a análise dos processos, o candidato à transferência externa que obteve o deferimento de seu pedido, poderá, segundo deliberação do Colegiado de Curso, realizar prova de admissão, a ser aplicada por uma comissão de docentes constituída pela coordenação do curso, no prazo estabelecido:

Os candidatos que obtiverem na prova nota igual ou superior a sete serão considerados aprovados e classificados em ordem decrescente.

- Para atendimento aos pedidos de transferência serão observadas, por ordem, as seguintes prioridades:

I- alunos provenientes de instituição de ensino superior pública;

II- alunos provenientes de instituição de ensino superior particular;

- Para a classificação dos pedidos deferidos, serão observados, por ordem, os seguintes critérios:

I- maior número de disciplinas aproveitadas, do currículo do curso;

III- maior prazo para integralização curricular;

IV- maior coeficiente de rendimento (Média Ponderada das disciplinas constantes do histórico escolar);

V- menor número de reprovações;

VI– maior idade

Mais informações: (67) 3902-2521



VAGAS

Obs: Como a ocupação das vagas já foi iniciada (e está em andamento) através dos processos de reingresso e processo seletivo interno, alguns cursos abaixo listados podem não oferecer vagas para transferência externa.

AMAMBAI - Ciências Sociais - Licenciatura (Noturno)

AMAMBAI - História - Licenciatura (Noturno)

AQUIDAUANA - Agronomia - Bacharelado (Integral)

AQUIDAUANA - Engenharia Florestal - Bacharelado (Integral)

AQUIDAUANA - Zootecnia - Bacharelado (Integral)

CAMPO GRANDE - Artes Cênicas - Licenciatura (Vespertino)

CAMPO GRANDE - Geografia Bacharelado (Vespertino)

CAMPO GRANDE - Geografia - Licenciatura (Vespertino)

CAMPO GRANDE - Letras - Bacharelado - Integral (Integral)

CAMPO GRANDE - Letras Português Espanhol Licenciatura (Noturno)

CAMPO GRANDE - Letras Português Inglês Licenciatura (Noturno)

CAMPO GRANDE - Medicina (Integral)

CAMPO GRANDE - Pedagogia - Licenciatura (Noturno)

CAMPO GRANDE - Turismo - Bacharelado (Matutino)

CASSILÂNDIA - Agronomia - Bacharelado (Integral)

CASSILÂNDIA - Letras Português Inglês - Licenciatura (Noturno)

CASSILÂNDIA - Matemática – Licenciatura (Matutino)

COXIM - Ciências Biológicas - Licenciatura (Matutino)

COXIM - Gestão Ambiental - Bacharelado (Matutino)

DOURADOS - Ciência da Computação - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Ciências Biológicas - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)

DOURADOS - Enfermagem - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Engenharia Ambiental - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Engenharia Física - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Física - Licenciatura (Noturno)

DOURADOS - Letras Português Espanhol - Licenciatura (Matutino

DOURADOS - Letras Português Inglês Licenciatura (Vespertino

DOURADOS - Matemática - Licenciatura (Noturno)

DOURADOS - Pedagogia - Licenciatura (Vespertino)

DOURADOS - Química Industrial - Bacharelado (Integral)

DOURADOS - Química - Licenciatura (Noturno)

DOURADOS - Sistemas de Informação - Bacharelado (Noturno)

DOURADOS - Turismo - Bacharelado (Noturno)

GLÓRIA DE DOURADOS - Tec. em Produção Sucroalcooleira - Tecnológico 2ª a 6ª (Noturno) e sábado (Integral)

IVINHEMA - Ciências Biológicas - Bacharelado (Integral)

IVINHEMA - Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)

JARDIM - Geografia - Licenciatura (Noturno)

JARDIM - Letras Português Inglês Licenciatura (Noturno)

MARACAJU - Pedagogia - Licenciatura (Noturno)

MUNDO NOVO - Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)

MUNDO NOVO - Tecnologia em Gestão Ambiental - Tecnológico - (Noturno)

NAVIRAÍ - Direito - Bacharelado (Noturno)

NAVIRAÍ - Eng. de Alimentos - Bacharelado (Integral)

NAVIRAÍ - Química - Licenciatura (Noturno)

N. ANDRADINA - Computação - Licenciatura (Noturno)

N. ANDRADINA - Matemática - Licenciatura (Noturno)

PARANAÍBA - Ciências Sociais - Bacharelado (Noturno)

PARANAÍBA - Ciências Sociais - Licenciatura (Noturno)

PARANAÍBA - Direito - Bacharelado - (Matutino)

PARANAÍBA - Direito - Bacharelado - (Noturno)

PARANAÍBA - Pedagogia - Licenciatura (Noturno)

PONTA PORÃ - Administração - Bacharelado (Noturno)

PONTA PORÃ - Ciências Contábeis - Bacharelado (Noturno)

PONTA PORÃ - Ciências Econômicas - Bacharelado (Noturno)

