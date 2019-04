UEMS de Paranaíba inaugura Centro de Pesquisa e recebe kit de webconferência

Paranaíba (MS) – Na última sexta-feira (29), a unidade universitária de Paranaíba da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) inaugurou o Centro de Pesquisa da Pós-graduação Strictu Sensu em Educação. A cerimônia de inauguração contou com a presença do reitor, Fábio Edir dos Santos Costa, do vice-reitor, Laércio Alves de Carvalho, e também de representantes do governo municipal assim como docentes e discentes da Unidade. O bloco fica em anexo ao prédio da UEMS, o local conta com 4 salas amplas e banheiros. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, nível de Mestrado, da UEMS/Paranaíba é oferecido desde 2011.

Na ocasião também foi entregue o kit de webconferência que contem uma televisão de 60 polegadas, uma câmera de webcam e um CPU para fazer as transmissões. Os equipamentos permitem que docentes e discentes façam reuniões e apresentações via internet com qualidade. A compra dos equipamentos foi por meio do Finep – Financiadora de Estudos e Projetos.

Liziane Zarpelon – Assessoria de Comunicação Social UEMS.