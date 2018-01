UEMS de Aquidauana oferta 150 vagas em três cursos no Sisu 2018

Os cursos são em período integral com 35 vagas de ampla concorrência, 5 vagas reservadas para indígenas e 10 vagas para negros - Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 150 vagas para os três cursos da unidade de Aquidauana neste ano, dentre as 2.338 vagas distribuídas em 57 cursos nas 15 unidades universitárias no Estado. O ingresso dos novos acadêmicos será realizado mediante cadastro no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Na Unidade serão ofertadas 50 vagas para o curso de Agronomia, 50 vagas para Engenharia Florestal e 50 vagas para Zootecnia.

Os cursos são em período integral com 35 vagas de ampla concorrência, 5 vagas reservadas para indígenas e 10 vagas para negros - que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas

O profissional formado em Agronomia poderá atuar em diferentes frentes de trabalho, como: Órgãos de Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria, públicos ou privados; Professor Universitário; Empresas que desenvolvem e comercializam insumos, implementos e máquinas agrícolas; Gestores de Empresas rurais; Órgãos de Fiscalização; Empresas de Paisagismo e Jardinagem; Direção de Obra e Serviço Técnico; Vistoria, Perícia, Avaliação, Experimentação, Ensaio e Divulgação Técnica, Extensão, sendo usualmente contratado por Instituições Públicas.

O Engenheiro Florestal pode trabalhar em órgãos governamentais em atividades técnicas e científicas, em instituições de pesquisa e extensão, institutos de proteção ambiental, prefeituras municipais e secretarias estaduais. Na iniciativa privada desempenhará atividades em empresas de reflorestamento, indústrias madeireiras e moveleiras, celulose e papel, projetos ambientais, auditorias para certificação ambiental, empresas de mineração e recuperação de áreas degradadas.

Os formados em zootecnia serão responsáveis pelo estudo e controle da reprodução, aprimoramento genético e nutrição de animais criados com fins comerciais, que visam aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos de origem animal. Realizam experiências com alimentação e pesquisam formas de garantir as condições de higiene e de prevenir e combater doenças e parasitas, para melhorar a saúde dos rebanhos e qualidade dos produtos derivados. Trabalham também como administradores rurais e planejadores de fazendas e instalações rurais.

As vagas já estão disponíveis para consulta no site http://sisu.mec.gov.br e as inscrições ocorrerão de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

Sisu 2018

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2017, tenham obtido na redação nota que não seja zero.

Para se inscrever é preciso acessar o portal http://sisu.mec.gov.br, fazer a sua opção pelo curso utilizando o número de inscrição e a senha do Enem 2017.

O resultado da primeira chamado do Sisu será publicado no dia 2 de fevereiro e as matrículas poderão ser feita entre os dias 5 e 7 de fevereiro.