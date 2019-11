UEMS abre vagas para seleção de professor temporário

As vagas são para as áreas de Pedagogia e Letras - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para a seleção de professores, em caráter temporário, para as Unidades Universitárias de Jardim e Dourados. O prazo de inscrição vai até 14 de novembro. As vagas são para as áreas de Pedagogia e Letras.

Em Jardim a vaga é para a área de Pedagogia e os requisitos para concorrer são graduação em Pedagogia e pós-graduação Stricto sensu na área de Educação. As incrições podem ser feitas das 13h às 18h, na Secretária da Unidade de Jardim.

Já em Dourados, a vaga é para a área de Letras/Espanhol. Os requisitos para concorrer são graduação em Letras e pós-graduação Stricto sensu em Letras. As incrições podem ser feitas das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Setor de Concurso e Seleção.

O professor contratado ficará sujeito ao regime de trabalho de 20 horas semanais, ou de 40 horas semanais. A remuneração será fixada conforme sua titulação, comprovada no momento da formalização do contrato. O contrato de professor temporário terá vigência de até 12 meses e vigorará a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, por até 12 meses.

