UEMS abre seleção para Programa Institucional de Monitoria

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu seleção para a edição 2017 do Programa Institucional de Monitoria (PIM). As inscrições começaram ontem, e seguem até o dia 6 de março. São 216 bolsas oferecidas por meio da Pró-reitoria de Ensino (PROE).

Há vagas para as modalidades “monitoria com bolsa” e “monitoria sem bolsa”. Os acadêmicos selecionados vão atuar como monitores, ou seja, como mediadores do processo de aprendizagem de conteúdos em atividades vinculadas à disciplinas ou a projetos de ensino.

Para a modalidade “com bolsa” a carga horária deve ser de, no mínimo, quatro horas-aula semanais e, no máximo, oito horas-aula semanais. O valor mensal da bolsa é de R$ 125 para quatro horas e R$ 250 para oito horas. Para a modalidade “sem bolsa” a carga horária também deve ser de, no mínimo, quatro horas-aula e, no máximo, oito horas-aula semanais.

Cada curso pode ter monitores, na modalidade com bolsa, vinculados às disciplinas do curso. Para a modalidade sem bolsa, não há limite de vagas. A duração das bolsas pode ser anual, abril a novembro, ou semestral, abril a julho e agosto a novembro.

O período de inscrições é válido tanto para professores que desejam participar do PIM, quanto para os alunos que querem se candidatar como monitores. As inscrições podem ser feitas nas coordenadorias dos cursos, no horário de funcionamento de cada um.

