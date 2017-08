Interessados em vaga de Professor temporário já pode se candidatar na UEMS

Estão abertas as inscrições para a seleção de professor temporário para a unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Dourados. As vagas são para a área de Engenharia Ambiental e as inscrições podem ser feitas de 2 até 9 de agosto, presencialmente na unidade da Uems em Dourados, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou pelos Correios.

As provas serão realizadas de 28 a 30 de agosto, em Dourados. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$ 24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2017, podendo no interesse da UEMS, serem prorrogados para o ano letivo de 2018.

Confira aqui o edital.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

