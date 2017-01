UEMS abre inscrições para mestrado em Ensino em Saúde

As inscrições para Mestrado Profissional Stricto Sensu em Ensino em Saúde da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados (a 214 quilômetros de Campo Grande), serão abertas nesta terça-feira (10) e prosseguem até 31 de janeiro.

No Diário Oficial do Estado é possível ver o edital.

De acordo com a publicação, são ofertadas até cinco vagas, obedecendo a ordem de classificação final.

Poderão inscrever-se portadores de diploma de curso superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente.

A taxa de inscrição custa R$ 250 e está disponível no endereço eletrônico www.uems.fapems.org.br. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 31 de janeiro, em qualquer banco, casa lotérica ou correio.

Para fazer a inscrição é necessário enviar documentação por Sedex, com aviso de recebimento (AR). Entre os documentos necessários estão o formulário de inscrição preenchido e assinado (disponível no site http://www.portal.uems.br/pos_graduacao/detalhes/ensino-em-saude-

dourados-mestrado-profissional), cópia da carteira de identidade, do diploma e histórico escolar ou certificado de conclusão de curso de graduação e proposta de trabalho.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Saúde, Mestrado Profissional, tem seu foco na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais, que sejam implementados em situações reais de ensino. São duas linhas de pesquisa: formação em saúde e práticas educativas em saúde.

