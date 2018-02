Uems abre inscrições para cursos de Idiomas em Campo Grande

Após realizar o pagamento, basta enviar o comprovante e a ficha de inscrição (disponível no link Inscrição) para nel.uems@gmail.com - Foto: Diário Digital

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Latim e Produção de texto argumentativo. Em breve o NEL vai abrir um curso de Libras. As aulas têm início a partir de 3 de março.

O valor de cada curso, que tem duração de 45h por semestre, é de 250 reais (Taxa única). As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site www.uems.br/nel, imprimindo o boleto de pagamento. Após realizar o pagamento, basta enviar o comprovante e a ficha de inscrição (disponível no link Inscrição) para nel.uems@gmail.com

Os acadêmicos e funcionários da UEMS podem participar de sorteio de uma bolsa participativa, no valor de R$ 125 reais. As aulas acontecem no campus da UEMS em Campo Grande. Mais informações na página do NEL/UEMS (www.uems.br/nel.)

Mais informações pelos telefones (67)3901-1881/4622.

Confira as turmas e horários deste primeiro semestre:

LÍNGUA INGLESA

Inglês 1: segunda-feira 18h às 21h

ter/qui 18h30 às 20h

sábado 8h às 11h (2 turmas)

Inglês 2: seg/qua 17h às 18h30

sábado 8h às 11h

sábado 13h às 16h

Inglês 3: seg/qua 18h30 às 20h

sábado 8h às 11h



Inglês 4: ter/qui 18h30 às 20h

sábado 8h às 11h

Inglês 5: segunda-feira 18h às 21h



LÍNGUA ESPANHOLA

Espanhol 1: sábado 13h às 16h

Espanhol 2: seg/qua 17h às 18h30

Espanhol 3: sábado 8h às 11h



LÍNGUA FRANCESA

Francês 1: ter/qui 18h30 às 20h

Francês 2: sábado 13h às 16h

Francês 3: ter/qui 17h às 18h30



LATIM

Latim 1: qua/sex 17h às 18h30

Latim 5: ter/qui 17h às 18h30



PRODUÇÃO DE TEXTOS - REDAÇÃO e LIBRAS (novo!)

Informações em breve