UEMS abre inscrições para cursinho pré-vestibular em Campo Grande

As aulas são realizadas na Unidade da UEMS em Campo Grande - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o curso pré-vestibular em Campo Grande. O curso é um projeto de extensão gratuito para jovens de baixa renda e feito por alunos do curso de Medicina.

São 48 vagas disponíveis e as inscrições devem ser realizadas até dia 21 de fevereiro pelo site do cursinho. As aulas são na unidade da UEMS, em Campo Grande, das 18h às 21h30. O curso terá início no dia 9 de março.

O objetivo é oferecer para alunos de baixa renda, com a colaboração de alunos de Medicina, Letras, Geografia e Pedagogia. “Para entrar na Universidades, estudamos muito. Alguns alunos chegam a cursar dois anos de cursinho, então temos muita experiência com técnicas de redação, programação de estudo e muito mais. Esse projeto é uma oportunidade de ajudarmos outros estudantes e devolver a sociedade o que temos recebido, já que estamos numa Universidade Pública”, explica o acadêmico do curso de Medicina Yann Paterlini, diretor do cursinho Paralelus.

O coordenador Projeto de Extensão, professor Antônio José Grande explica que a iniciativa do cursinho foi dos alunos de Medicina. “Temos vários alunos na UEMS que possuem condições de passar essas informações para os estudantes do cursinho. Essa será uma oportunidade para alunos de baixa renda, que não têm condições de pagar por um cursinho pré-vestibular”, comenta Antônio.

O cursinho Paralelus começou em 2018 oferecendo aulas de português, matemática, redação, geografia, física, química, biologia e outras com formato preparatório para o vestibular e o Enem. As aulas são realizadas na Unidade da UEMS em Campo Grande, com possibilidade de simulados e reforço aos sábados.