UEMS abre inscrição para mestrado em Agronomia na cidade de Cassilândia

- Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo do Mestrado em Agronomia, oferecido pela Unidade de Cassilândia. O prazo começa nesta quarta-feira (3.1) e vai até 5 de fevereiro de 2018.

As inscrições são para as vagas remanescentes do programa de Pós-graduação. As vagas são para ingresso no primeiro semestre de 2018. Poderão participar profissionais graduados em Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Zootecnia ou Ciências Biológicas.

O programa de Pós-graduação stricto sensu em Agronomia tem o objetivo de formar recursos humanos capacitados na expansão de uma agricultura competitiva e sustentável. As linhas de pesquisas desenvolvidas são:

Manejo de Culturas, Fitossanidade e Agrostologia

Uso e Manejo da Água, Solo e Ambiente de Cultivo

Para mais informações, acesse a página da Uems http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/agronomia-cassilandia-mestrado-academico