UE reitera que negociações sobre relação 'pós-Brexit' devem ser intensificadas

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reiterou nesta sexta-feira, 19, após reunião do grupo, que as negociações com o Reino Unido sobre a relação "pós-Brexit" precisam ser intensificadas. Há tempos, autoridades do bloco comum vêm pedindo a extensão do chamado "prazo de transição", em vigor desde a saída dos britânicos da União Europeia, em janeiro, até 31 de dezembro, para que as partes possam negociar um acordo comercial.

"Mesmo que cheguemos a um acordo, relação entre Reino Unido e União Europeia vai mudar muito", afirmou na mesma coletiva de imprensa a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

A próxima reunião do Conselho Europeu acontece deve acontecer em julho, em Bruxelas, pela primeira vez em caráter presencial desde a emergência do novo coronavírus.