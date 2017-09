UCDB realiza a II Mostra de Profissões, na área central do Shopping Campo Grande

A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realiza nos dias 22, 23 e 24 de setembro, na área central do Shopping Campo Grande, a II Mostra de Profissões, que propõe um jogo destinado aos alunos do 3º ano do ensino médio e aqueles que ainda estão na dúvida sobre qual profissão seguir. O evento é gratuito e acontece pouco antes da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal via de acesso ao ensino superior no Brasil.

Segundo a supervisora de Marketing da UCDB, Natalli Meneguetti Idalgo Zayas, o participante vai apontar informações sobre a área do conhecimento que deseja se especializar e, de uma forma divertida, acabará indicando a graduação a cursar. “É uma ótima oportunidade para aqueles que estão em dúvidas ou não têm?certeza de qual graduação fazer”, explicou.

Ao final, os coordenadores de cursos da Universidade estarão disponíveis para conversar sobre cada uma das profissões. “Além de levar para a sociedade a apresentação dos nossos cursos, esclarecimentos com todos os coordenadores dos cursos presenciais, teremos informações sobre os cursos da UCDB Virtual, cursos de idiomas e os cursos de Mestrados e Doutorados oferecidos pela Católica”,

A Universidade Católica, além dos cursos de graduação, também oferece pós-graduação lato sensu presenciais e a distância, essenciais para aqueles que desejam alavancar a carreira profissional. A UCDB oferece ainda os programas de Mestrado e Doutorado em Biotecnologia, Desenvolvimento Local, Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, Educação e Psicologia.

