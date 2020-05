Trump elogia atuação do Serviço Secreto no protesto em frente à Casa Branca

Ele afirma que caso alguém tivesse conseguido ultrapassar a barreira montada pelos os agentes, seriam "atacados pelos cães mais violentos e armas mais ameaçadoras" que ele já viu. - Foto: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para elogiar a atuação do Serviço Secreto, que conteu manifestantes que se aglomeraram em frente à Casa Branca, sede do poder executivo americano na capital Washington, ontem, em protesto contra a morte de George Floyd pela polícia de Minneapolis.

"Ótimo trabalho do Serviço Secreto na Casa Branca ontem à noite", escreveu Trump. "Eles deixaram os 'manifestantes' gritar e reclamar o quanto quiseram, mas sempre que alguém saía da linha eles agiram rapidamente", continuou Trump. Ele afirma que caso alguém tivesse conseguido ultrapassar a barreira montada pelos os agentes, seriam "atacados pelos cães mais violentos e armas mais ameaçadoras" que ele já viu.

As manifestações, que em alguns lugares partiram para a violência com incêndios e saques, se espalharam ao redor dos Estados Unidos na última sexta-feira, com o governo cogitando usar forças militares para contê-las.