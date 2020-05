Trump diz que está disposto a mediar disputa sobre fronteira entre China e Índia

Vale lembrar que a fala de Trump vem em meio a tensões geopolíticas entre americanos e chineses. - Foto: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em seu Twitter nesta quarta-feira, 27, que o governo americano está "pronto, disposto e apto" a "mediar ou arbitrar" a disputa fronteiriça entre China e Índia. De acordo com o republicano, os dois países já foram informados sobre tal disposição. China e Índia discordam há décadas sobre a delimitação da fronteira entre as partes, na região do Himalaia. Vale lembrar que a fala de Trump vem em meio a tensões geopolíticas entre americanos e chineses.