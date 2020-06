Trump diz que desenvolvimento de vacinas avança mais rápido do que o previsto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 2, que tem havido avanços na elaboração de vacinas e medicamentos contra o novo coronavírus. Ele tratou do assunto em mensagem no Twitter, sem detalhes específicos.

"As vacinas estão se saindo muito bem. Bem como as terapias (contra a covid-19)", afirmou Trump. "Avançam mais rápido do que o antecipado. Boas notícias pela frente (em vários sentidos)"), garantiu.