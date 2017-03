Trote Ecológico reúne universitários no Parque das Nações Indígenas

Cerca de 250 calouros da Uniderp Agrárias participam do Trote Ecológico: A vida sobre a terra, com o plantio de 60 mudas nativas no Parque das Nações Indígenas, nos altos da avenida Afonso Pena, neste sábado, às 8h. O reflorestamento ocorrerá às margens do córrego Prosa que corta a extensão de 119 hectares de área verde. Serão plantadas espécies de Ipê Amarelo e Rosa, Jacarandá e Cedro, doadas pela Prefeitura Municipal.

Segundo a coordenadora de Agronomia, Graziella Brum, a atividade garante reforço da mata ciliar do córrego e ajudará na recuperação da vegetação natural de uma área dominada hoje pelo pasto. “Escolhemos o parque por sua importância para a qualidade de vida da população, já que ele é considerado o refúgio dos campograndenses para atividades esportivas, recreativas e culturais”, completou. . De acordo com o último levantamento divulgado pelo Governo do Estado, o parque das Nações Indígenas recebe 25 mil visitantes por semana.

A coordenadora de Ciências Biológicas da Uniderp explica que os parques ecológicos urbanos não possuem apenas a função paisagística, como também proporcionam benefícios para a população, como redução da temperatura e da poluição sonora, a melhora da qualidade do ar e o sombreamento e abrigo para animais. “O plantio das mudas também ajudará na proteção do solo e do lençol freático, no sequestro de carbono e, com o tempo, o espaço atrairá aves para o local, oferecendo mais um ponto de integração e observação da natureza”, esclareceu Mônica Meinert.

Além de ajudar na conservação de um dos principais cartões postais de Campo Grande, a atividade também tem o objetivo de envolver os ingressantes do ensino superior com projetos que beneficiem a comunidade, desenvolvendo a cidadania e a responsabilidade social, desde o início da vida acadêmica. O mutirão deve reunir universitários dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Nutrição, Gastronomia, Educação Física, Odontologia, Biomedicina, Farmácia e Enfermagem.

Serviço:

Trote Ecológico Uniderp

Dia: 25 de março

Horário: às 8h

Local: Parque das Nações Indígenas



