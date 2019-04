Troco solidário do Fort Atacadista beneficia Cotolengo Sul-Mato-Grossense

O ato foi realizado na loja 76, unidade localizada nas imediações da Praça do Papa, em Campo Grande - Foto: Divulgação

O último sábado (13) foi marcado por um ato de generosidade e que contou com a ajuda de milhares de clientes do Fort Atacadista. Neste dia, foi feita a entrega da arrecadação da campanha Troco Solidário para a Instituição Cotolengo Sul-Mato-Grossense. O ato foi realizado na loja 76, unidade localizada nas imediações da Praça do Papa, em Campo Grande.

Ao todo, o projeto arrecadou, no período de janeiro a março de 2019, um total de R$ 50.350,02, sendo R$ 19.501,95 com a venda de sacolinhas e R$ 30.848,07 com a doação do troco. O diretor presidente da entidade, padre Valdeci Marcolino, acredita que essa ação é importante pois contribui com o pagamento de contas e investimentos voltados para melhorias locais da instituição. "Nosso sentimento é de gratidão a todos", afirma.

Atualmente o Cotolengo atende cerca de 120 crianças com paralisia cerebral grave e proporciona o atendimento e acompanhamento de pelo menos outros 40 meninos e meninas em sessões de terapia ocupacional fisioterapia, psicologia e odontologia. Em Campo Grande, a instituição fica localizada na rua Jamil Basmage, 996, bairro Mata do Jacinto. Com a ajuda do voluntariado, eventos são realizados todos os meses no intuito de garantir fundos para a entidade, que se mantém unicamente de doações.



Para mais informações sobre o Cotolengo, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3358-4848, ou (67) 99847-3719 (WhatsApp). Os interessados podem, também, acessar o site www.cotolengo.com.br.