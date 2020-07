Troco Solidário do Fort Atacadista beneficia Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande

Lojas do Fort fizeram arreacadação do troco solidário - (Foto: Divulgação)

A Ama (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande) receberá neste sábado (18), a partir das 9 horas, a entrega do valor arrecadado pela campanha Troco Solidário que, junto aos clientes do Fort Atacadista, alcançou o valor de R$ 81.850,33. Desse total, R$ 23.269,74 vieram das vendas de sacolas nas unidades do Fort em Campo Grande, e R$ 58.580,59 com a doação de troco. A arrecadação foi feita entre abril e junho deste ano.

Por conta da pandemia de Covid-19, a entrega do valor arrecadado será feita no formato drive-in na loja do Fort Coronel Antonino, apenas com os representantes da instituição, com o objetivo de evitar aglomerações, seguindo todas as orientações de biossegurança. O público em geral poderá acompanhar o ato por meio de uma live transmitida pelo Instagram oficial do Fort Atacadista.

“Esse novo cenário impõe desafios ainda maiores a todos e principalmente a essas instituições sociais, que dependem muito de apoio. O Troco Solidário cumpre sua missão em ser essa ponte que leva apoio e levanta a bandeira de que se todos se unirem em prol do bem comum, é possível fazer muito mais e ajudar aqueles que prestam serviços extremamente importantes a uma grande parcela da sociedade”, ressalta o gerente regional, Aguimar Santana

Atualmente a Ama atende 120 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autismo (Tea) e Psicose Infantil com trabalho psicoeducacional e terapêutico, que é feito também com as famílias dos atendidos. A missão da entidade é proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração à sociedade. Ainda, oferece à família da pessoa com autismo instrumentos para a convivência no lar e em sociedade, promovendo e incentivando pesquisas sobre o autismo, difundindo o conhecimento acumulado.

Troco solidário - O projeto consiste na arrecadação de moedas que os clientes doam nos caixas das lojas quando fazem suas compras. O dinheiro é investido em benfeitorias de instituições, que são cadastradas, apresentando seu histórico, documentos, e são visitadas pela equipe para uma triagem. O Troco Solidário, realizado pelo Fort e pelo Comper, empresas do Grupo Pereira, desde 2007, já arrecadou mais de R$ 11 milhões de reais, que foram repassados para 300 instituições de caridade, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas, nos estados em que o Grupo está presente.